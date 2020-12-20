شكرا لقرائتكم خبر عن لقاطني الجيزة و6 أكتوبر.. طرح 1117 مقبرة مجهزة بنظام حق الانتفاع (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر قيام طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بالشروط التي حددتها الهيئة في مدينة 6 أكتوبر والمدن التابعة لها، والجيزة وضواحيها بمساحة 40م2 للمقبرة.

وأشار البيان إلى أن المقابر مخصصة فقط لقاطني مدن «6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد»، ومحافظة الجيزة وضواحيها بنظام حق الانتفاع، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، طبقًا للشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية طبقا لبطاقة الرقم القومي وذى صفة (مواطن مصري الجنسية) ولا ينتمي لأي كيان ( شركة – مؤسسة).

2- أن يكون من سكان إحدى هذه المدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة وضواحيها طبقا لتحقيق الشخصية.

3- ألا يكون قد سبق له التخصيص من قبل.. تخصيص مقبرة (مبنى – أرض ( له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وطبقاً لما يرد بكراسة الشروط.

4- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

وأوضح البيان أن مواعيد التقديم تبدأ من 20 ديسمبر الجاري، وحتى 27 من يناير المقبل على أن تبلغ قيمة حق الانتفاع 102 ألف و570 جنيها (مائة واتنان ألف وخمسمائة وسبعون) بالإضافة إلى 5000 جنية تدفع كوديعة.

وبالنسبة لقاطنى محافظة الجيزة وضواحيها يتم دفع 50% من قيمة الانتفاع.