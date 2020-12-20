شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يشهدان الاحتفال باليوم العالم لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاحتفال الذي نظمته الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور الدكتور أحمد كمال، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب.

وبحسب بيان، الأحد، أعرب نائب المحافظ عن سعادته بمشاركة ذوي الهمم والقدرات الخاصة احتفالهم باليوم العالمي الذي خصّصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام بهدف تقديم الدعم لقضايا هذه الفئة والتأكيد على حقوقهم في كافة المجالات والنواحي لاسيما مع الدعم والرعاية غير المسبوقين الذي توليه القيادة السياسية لهذه الفئة الهامة من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم في المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله مقدما شكره للمسئولين بالجامعة لحرصهم الدائم على الاحتفال بهذه المناسبة سنويًا.

وأكد أن ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدرت العديد من البرامج والتطبيقات الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة، والتي تساعدهم في ممارسة حياتهم بشكل مُيسر، مؤكدًا أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيًا من أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

فيما ذكر رئيس جامعة جنوب الوادي أن الجامعة حريصة على تقديم كل الدعم لهذه الفئة حيث تمتلك الجامعة مركز لذوي الاحتياجات الخاصة ينظم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل ودمج أبنائنا في المجتمع وكذلك الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم المختلفة مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على إنجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم ومساعدتهم على الاندماج داخل المجتمع.