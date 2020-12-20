شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية يزور «عزل الباجور» للتأكد من توافر الأدوية وأسطوانات الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، برفقة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية للشئون الوقائية، مرورًا ميدانيًا على مستشفى الباجور العام لعزل حالات فيروس كورونا.

وبحسب بيان، الأحد، تفقد «جودة» الأقسام الداخلية والعنايات للاطمئنان على حالة المرضى والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة وتوفر الكوادر الطبية المدربة على بروتوكول علاج حالات كوفيد 19، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية والأكسجين السائل اللازم لعلاج المرضى.

كما قام وكيل الوزارة بالكشف على بعض الحالات والاطمئنان بنفسه على الوضع الصحي لهم وسؤالهم عن جودة الخدمة والتي أشاد بها المرضى، كما قدم الدكتور فيصل جودة، والدكتور أسامة الشلقاني الدعم النفسي والتشجيع اللازم للطاقم الطبى على ما يبذلونه في خدمة مرضى كوفيد 19 وحثهم على بذل أقصي الجهد في خدمة المرضى.

من جانبه أكد الدكتور وليد الشريف، مدير مستشفى عزل الباجور، أن معظم حالات مرضى كورونا مستقرة، وفي تحسن وأن الفريق الطبى لن يتأخر عن دعم المرضى طبيا وتفسيا، كما تأكد من توافر كميات كبيرة من الاكسجين والواقيات.