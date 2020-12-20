شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول «أضرار الختان» بقرية الروبي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين (برايم ) والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( ايفاد) ندوة بمقر جمعية شباب الروبى بقرية الروبي، عن أضرار ختان الإناث بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بحضور سيدات ورجال القرية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وعرضت خلال الندوة أ.فاطمة عبدالمنعم نجيب مسؤول متابعة وتقيم لمشروع برايم على مستوى محافظة المنيا ومسؤول على مستوى الوحدة المركزية نبذة عن المشروع وما يقدمه من خدمات لصغار المزارعين وأسرهم.

كما حاضر الدكتور شنطورى إمام عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا عن عادة ختان الإناث من المنظور الطبي وأضراره الصحية النفسية والجسدية.

واختتمت الندوة بتعريف جيهان رشيد، عضو فرع المجلس بالمجلس أنشطته وخدماته التي يقدمها للمرأة، وخاصة مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن 15115، واستطردت في الحديث عن أشكال وأنواع العنف ضد المرأة بصفة عامة وختان الإناث بصفة خاصة وتجريمه في قانون العقوبات المصري والحملات التي ينفذها المجلس للقضاء على هذه العادة.