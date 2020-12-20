شكرا لقرائتكم خبر عن فهم الآخر.. آخر أمسيات الموسم الثقافي لمنتدى عفيفي مطر الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «جيل يقرأ جيلا»، ينظم منتدى عفيفي مطر بجاليري ضي للثقافة والفنون، في السادسة من مساء الخميس المقبل، آخر أمسيات موسمه الثقافي للعام الحالي 2020 .

ويستضيف المنتدى الناقدة الكبيرة الدكتور اعتدال عثمان والدكتور محمد الشحات أستاذ نظرية الأدب، لمناقشة تجربة الشقيقتين ناهد راحيل ونهلة راحيل في قراءة الأدب العبري، وكيف تصبح ترجمة هذا الأدب نوعا من المقاومة الثقافية.

كما يناقش الناقدان الكبيران التجربة النقدية للباحثتين الشابتين اللتين تخصصت إحداهما في الرواية والثانية في الشعر.

ناهد ونهلة راحيل مدرستان في كلية الألسن بجامعة عين شمس، تخصصتا أكاديميا في دراسة الأدب العبري وكشف أسراره وعوالمه، ولهما تجارب نقدية خارج الدرس الأكاديمي، منها دراسة عن العتبات الشعرية عند محمد عفيفي مطر والسرد الروائي الفلسطيني.