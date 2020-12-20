شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 158 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شهير في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، وإشراف الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بالأقصر، والدكتور محمد رشيدي، بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة، حملات رقابية على المطاعم وأماكن تقديم الوجبات الجاهزة والتيك اواي في محافظة الأقصر.
وأسفرت الحملة اليوم الأحد، عن ضبط مطعم به 158 كجم من قطع اللحوم المستوردة، والحم المفروم والدجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي. وتمت الحملة، بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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