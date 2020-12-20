شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من الصحة العالمية بمصر لقضاء فترة الأعياد بدون التقاط عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت منظمة الصحة العالمية بمصر، مجموعة من النصائح لكيفية الاستمتاع بفترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة، دون المخاطرة بالتقاط عدوى جائحة فيروس كوفيد 19.

وقالت المنظمة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"كل عام وأنتم بخير ! هذه نصائح للحفاظ على سلامتكم من كوفيد 19 خلال الأعياد، تواصل مع الآخرين مع الحفاظ على التباعد البدنى، حضر عشاءً خاصًا لتتناوله مع من تعيش معهم، واستمتع بالمشى فى الهواء الطلق، وتسوق عبر الإنترنت وأرسل هدايا لأحبابك بالبريد".



الصحة العالمية بمصر

وفى سياق آخر أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها فى بريطانيا مؤخرا فى ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وقالت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل بشكل وثيق مع مسؤولين بريطانيين، حول نوع جديد من فيروس كورونا، وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية".

وأضافت: "سنقوم بإطلاع الدول الأعضاء والجمهور على كل جديد، بينما نعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".

فيما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هوك، خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة، مؤكدا في تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية صعوبة السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير.