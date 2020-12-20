الرئيس السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ فودافون العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "نك ريد"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

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