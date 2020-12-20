الفريق عبد المنعم التراس: نأمل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن صناعة السيارات فى مصر بدأت منذ الخمسينات وكانت تمتلك 3 شركات لصناعة السيارات، وحاليا تمتلك مصر قاعدة صناعية ليست بالقليلة لتصنيع السيارات والأوتوبيسات والميكروباص، وكذلك عدد كبير من مهندسى البرمجيات قادرين على تدعم فى هذه الصناعة بشكل كبير، والدخول فى مجال صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء أو الغاز ونأمل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات.

وأضاف التراس على هامش مشاركته ندوة مصر تستطيع بالصناعة بحضور وزراء الهجرة والمصريين بالخارج والتجارة والصناعة والانتاج الحربى، قائلا: "نرحب بمشاركة للخبراء المصريين بالخارج: "جاهزون لمشاركتكم والاستفادة من خبراتكم وعلمكم ونحتاج إلى أن نتعاون فى مجال بحوث السيارات وتأهيل كوادرنا فى المصانع، وكذلك إلى التعاون مع الشركات العالمية، إذ أن الدولة أتاحت حجم سوق كبير جدا لصناعة السيارات التى تعمل بالغاز أو الكهرباء وكل هذه عوامل جذب للأسواق العالمية".

وقد سبق أن عقدت وزارة الهجرة ندوتين حواريتين افتراضيتين فى إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث عقدت الندوة الأولى فى أواخر نوفمبر الماضى تحت عنوان "توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعى فى مصر" وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الجارى تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى مصر" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.