شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أول رحلتين من فرانكفورت وبرلين تقلان 160 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 160 راكبا كأول ناقل للحركة السياحية بين البلدين، حيث من المقرر أن تسير اير كايرو رحلة أسبوعية إلى كل من فرانكفورت ودوسلدورف وزيوريخ.

كما استقبل المطار أولى رحلات شركة ايزى جيت قادمة من برلين بعد التوقف بسبب جائحة كورونا وعلى متنها 125 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا يومى السبت والثلاثاء.

هذا وقد قام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال ركاب الطائرتين وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم وقاموا بإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر تام، كما حرصت إدارة المطار على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين الركاب للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين فى المطار.

الجدير بالذكر أن هناك تنسيق مستمر وفعال بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية من خلال تقديم عروض ومبادرات لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة إلى مناطق الجذب السياحى.