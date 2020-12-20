الخليج 365: «موكب المومياوات» سيبهر العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الإثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، حوار وزير السياحة، وتفاصيل موكب المومياوات، واستقبال الرئيس السيسي للعضو المنتدب لشركة فودافون العالمية، فضلاً عن تقارير رياضية واقتصادية وسياسية وفنية متنوعة.

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