شكرا لقرائتكم خبر عن مدير آثار الكرنك يؤكد على إجراءات الوقاية من كورونا خلال احتفال تعامد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد صقر، مدير عام منطقة آثار الكرنك، على الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك في الأقصر، قائلا: "نتعاون من أجل إخراج الفاعلية بأبهى صورة، والاحتفالية ستكون من الساعة 6 حتى 7 صباحاً بحضور المحافظ وقيادات من الوزارة".

وأضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار شدد على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا ومنع التجمعات، كما تم اتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير وهناك قياس لدرجات الحرارة.

وأكمل مدير عام منطقة آثار الكرنك، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الاحتفالية، قائلا: "تم بناء معبد الكرنك على مدار 2000 سنة والمصري القديم استطاع أن يحافظ على هوية المعبد لفترة كبيرة جداً عبر كل الأجيال".