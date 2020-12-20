نجاح إجراء جراحة دقيقة لرضيعة عمرها أقل من 8 ساعات بمستشفى المنيرة العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبى بمستشفى المنيرة العام، فى إجراء جراحة عاجلة لرضيعة عمرها أقل من 8 ساعات بعد الولادة وتم إصلاح انسداد بالإثنى عشر. قال الدكتور كريم سلام، مدير عام المستشفى، إن الحالة خرجت إلى الحضانة وتم بداية الرضاعة فى اليوم الثالث بعد العملية وتم تحسن الحالة والخروج بسلام فى أحضان والديها، وقد تماثلت الحالة للشفاء بعد قضاء أسبوعين بالحضانة وخرجت بسلام. كانت الطفلة ولدت الحالة بمستشفى أحمد ماهر تعانى من انسداد بالأثنى عشر ولا يوجد مكان متاح لها بالحضانة تم التنسيق مع حضانة مستشفى المنيرة لنقل الحالة وعمل اللازم، وأن الحالة تم تشخيصها بالسونار قبل الولادة وأثناء الشهر الأخير من الحمل. شمل فريق الدكتور هانى إمبابى استشارى جراحة الأطفال والدكتور أحمد على والدكتور محمد صلاح، والدكتور إسلام عادل والدكتور محمد حسين والدكتور عبدالرحمن السبع والدكتور السعيد غلوش أخصائيى جراحة الأطفال، وكذا الدكتور طارق حسام استشارى التخدير. كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت باستمرار جميع الخدمات الطارئة إلى جانب الفرز والعزل لمرضى الكورونا بمسار سليم، مع التعاون الكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة والتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بقيادة الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة. من جانبه وجه الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، الشكر لإدارة المستشفى، والدكتور كريم سلام على المجهود المبذول للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مشيدا بدور جميع الفرق الطبية والعاملين. الجدير بالذكر أن مستشفى المنيرة، أصبحت مقصدا لطوارئ جراحة الأطفال فى فترة وجيزة بالتعاون الكامل بين مختلف الأقسام المختلفة.

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