شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف" تعاود تنظيم أدوار الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام فقط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام، مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور، وذلك للتصدى لتفشي فيرس كورونا - كوفيد 19 - خلال عامه الثانى.

وكلفت المكتب الفني بتأجيل القضايا المنظورة أيام الانعقاد بالتنسيق مع الدائرة المختصة وذلك تماشيا مع المستجدات الراهنة ومواكبة توجه الدولة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومنعا للتجمعات وحرصا على سلامة القضاة ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين وحفاظا على كافة المترددين على المحاكم.