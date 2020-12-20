"سلالة كورونا الجديدة".. 5 نصائح من الصحة العالمية لقضاء احتفالات رأس السنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قدمت منظمة الصحة العالمية بمصر، مجموعة من النصائح لكيفية الاستمتاع بفترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة، دون المخاطرة بالتقاط عدوى جائح فيروس "كورونا".
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر": "كل عام وأنتم بخير، هذه نصائح للحفاظ على سلامتكم من كوفيد 19 خلال الأعياد، تواصل مع الآخرين مع الحفاظ على التباعد البدني، حضر عشاءً خاصًا لتتناوله مع من تعيش معهم، واستمتع بالمشي في الهواء الطلق، وتسوق عبر الإنترنت وأرسل هدايا لأحبابك بالبريد".
وأكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس، تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرًا في 3 دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.
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