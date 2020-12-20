شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية المحامين بالقليوبية» يصوتون على قرار إنشاء نقابة فرعية واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت اللجان الفرعية بنقابتي المحامين الفرعية بشمال وجنوب القليوبية، أعضاء الجمعية العمومية من المحامين للإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية لإبداء الرأى بالموافقة من عدمها على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم المحاكم الابتدائية ببنها وشبرا الخيمة لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بنظام الاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات عن مقار إبداء الرأي للجمعية العمومية بالقليوبية، ففى جنوب القليوبية «محكمة الخانكة لشؤون الأسرة والمحكمة القديمة ونادي المحامين بشبرا الخيمة وغرفة المحامين بمحكمة قليوب وغرفة المحامين بمحكمة القناطر الخيرية». وفى نقابة شمال القليوبية «نادي المحامين ببنها ومحكمة طوخ ومحكمة شبين القناطر».

وأوضحت اللجنة العامة أنه بلغ إجمالى عدد المحامين أعضاء الجمعية العامة بالنقابة الفرعية لجنوب القليوبية 8873 محاميًا، فيما بلغ عدد المحامين أعضاء الجعية العامة لنقابة شمال القليوبية 6000 محام، ليكون الإجمالي للنقابتين 14873 محاميًا من أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد أشرف سالمان، الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، رئيس لجنة بندر بنها ومركز بنها وكفر شكر، أنه يتم التصويت بحرية وسرية تامة في ظل اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على جموع المحامين المشاركين بالجمعية العمومية لإبداء الرأي في تلك القرارات.