شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الانتخابات الطلابية في 7 كليات بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الأحد، انتخابات المرحلة الأولى لاتحاد الطلاب، في 7 كليات، هي: الخدمة الاجتماعية والطب البيطري والزراعة بالحرم الجامعي بصحاري، وفي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة في كليات الآداب ودار العلوم والحقوق والتجارة.

وشدد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد بالجامعة خلال أعمال الانتخابات.

وأضاف أنه تم التعيين في 5 كليات، هي: آثار، ألسن، مصايد، هندسة، طب بشري، وأجريت الانتخاب بالتزكية في 7 كليات، هي: التربية، التربية النوعية، هندسة الطاقة، التمريض، العلوم، التربية الرياضية ومعهد التمريض.

وبدأت عملية التصويت في جميع الكليات في تمام الساعة 9 صباحًا واستمرت حتى الثالثة مساءً، مؤكدا أن الانتخابات الطلابية هذا العام تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامتهم، ويبلغ عدد إجمالي المرشحين بعد قبول الطعون 927 طالبًا وطالبة، منهم 550 طالبًا و377 طالبة.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن، غدا الإثنين، ستجري جولة الإعادة لعدم اكتمال النصاب في 7 كليات سالفة الذكر، متمنيًا التوفيق للجميع وإتمام العملية الانتخابية في شفافية تامة.