شكرا لقرائتكم خبر عن ٥٠% تخفيض على إصدارات دار الكتب في معرض كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في اطار التعاون المشترك مع جامعة الأزهر، تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض الكتاب الذي تنظمه كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة. وتطرح دار الكتب والوثائق جميع إصداراتها المشاركة في المعرض بنسبة خصم ٥٠% وذلك طيلة فترة المعرض الممتدة من ٢٢- ٣١ ديسمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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