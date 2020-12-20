بالفيديو.. هشام طلعت مصطفى: القطاع العقاري قادر على حل جميع مشكلات مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن القطاع العقاري يمكن ان يحل جميع مشكلات مصر، موضحا أن مجرد تنقيذ مليون وحدة سكنية في العام تعني اضافة 2 تريليون جنيه للناتج المحلى الإجمالي وزيادة في حصيلة الضرائب السيادية للدولة بنحو 400 مليار جنيه في السنة الواحدة بالإضافة إلى خلق فرص العمل وزيادة معدلات التنمية، وبالتالي يساهم في تحقيق مصر لنقلة اقتصادية وتنموية كبرى على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «صناعة العقار ومعوقات التصدير»، ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للتطوير العقاري.

وقال: إن التحديات التي تواجه من مصر خلال الثلاثين عاماً المقبلة أكبر من التصور حيث أن المطلوب يعادل بناء 30 مليون وحدة سكنية في الثلاث عقود المقبلة، في حين أن الموجود فعليا في الوقت الحالي نحو ٢٢ مليون وحدة، مما يعد طلبا ضخما لا تستطيع قدرات الحكومة والشركات الحالية على توفيره، وهو الأمر الذي يتطلب التفكير خارج الصندوق من جميع الأطراف والعمل على خلق بدائل تمويلية جديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن الآليات الموجودة لا تحقق التوازن في العرض والطلب للسوق العقارية في الوقت الحالي، ولابد من التفكير خارج الصندوق لخلق بدائل تمويلية، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بدورها المطلوب لتحقيق التنمية العمرانية، ولكن القطاع الخاص يحتاج إلى تمويل طويل الأجل وسعر فائدة مناسب، حتى يتوافق سعر الوحدة مع مستوى الدخل.

ولفت إلى أن تحقيق هذا الأمر يحتاج توفير تمويل مناسب من خلال عقد مؤتمر اقتصادي كبير لدعوة كافة أطراف المنظومة الاقتصادية بما فيها البنك المركزي لإيجاد الحلول المطلوبة لدعم هذه المنظومة، للعمل خلال الثلاثة عقود المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري هو من القطاعات الواعدة جدا.

وأوضح أنه لابد من التفكير في الاستثمار الأجنبي، من خلال التوسع في آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجالات المرافق وتحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية وما سيتتبعها من تنمية عمرانية.

وأضاف، إن جميع الحلول المتاحة على الساحة لمواجهة احتياجات السوق العقارية لسد فجوة الطلب المرتقبة تحتاج إلى تضافر أكبر لتعزيز عملية التنمية العقارية خلال الثلاثين عامًا المقبلة، ولذلك يجب تشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل ضخ رؤوس أموال خارجية في السوق المحلية.

وأشار إلى أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع تساعد على جذب كثيرا من الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق، لمواكبة الزيادات السكانية وما يستتبعها من تنمية عمرانية تعزز الاستفادة من البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة من إنشاء محطات مياه وصرف صحي. ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي مهم للغاية لتحقيق تقدم بقطاع العقارات في مصر، لأنه لا توجد استثمارات كافية بالقطاع خلال الفترة الحالية.

وأشاد هشام طلعت مصطفى بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، مؤكدا إنها إيجابية، ونجحت في تعزيز الطلب في السوق العقارية إلا أننا بحاجة إلى حلول غير تقليدية لتعزيز نشاط السوق العقارية، بوصفها محركات رئيسيا للنشاط الاقتصادي.

وفي نهاية الجلسة استجابت مؤسسة أخبار اليوم لدعوة المطور العقاري هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الخاصة بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة مشكلات القطاع العقاري وسبل زيادة تصدير العقار.

يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تعد المطور العقاري الأبرز في مصر والشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الخامسة بين كبرى الشركات العقارية العربية حسب تصنيف مؤسسة فوربس العالمية لعام 2020، وذلك من خلال مجموعة رائدة من المشروعات السكنية والسياحية غير المسبوقة، من أبرزها الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة وسيليا بالعاصمة الادارية وفورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا -القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو -الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبينسكى النيل –القاهرة.

هشام طلعت مصطفى: القطاع العقاري قادر على حل جميع مشكلات مصر

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