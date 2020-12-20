شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء يتابع بث المنصة التعليمية للإعدادية والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، البث المباشر لأول منصة تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة على انتظام البث للحصص الافتراضية للطلاب عن طريق الإمكانات التكنولوجية بمركز التطوير التعليمي بمديرية التربية والتعليم بالعريش بإشراف موجهي عموم وموجهي المواد الدراسية، وعدد من المعلمين الخبراء والمتخصصين في كل مادة الذين يتولون الشرح للطلاب.

من جانبه، أعلن أشرف عبدالعزيز سليمان موجة أول اللغة الفرنسية ومسؤل وحدة دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم بالتطوير التكنولوجى في شمال سيناء والمشرف على المنصة أنه يتم بنجاح البث المباشر للحصص الافتراضية عن طريق المنصة باشتراك الموجهين والمعلمين الخبراء في مختلف المواد الدراسية، حيث يتم تخصيص ساعتين يوميًا للبث في مختلف المواد الدراسية من خلال المنصة عن طريق رابط محدد يتم الإعلان عنه من خلال صفحة مديرية التربية والتعليم وتطبيق برنامج ميكروسوفت.

وأشار إلى أن ذلك يتم لأول مرة على مستوى الجمهورية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بسبب جائحة كورونا وتمشيًا مع الآلية الجديدة للتعليم.