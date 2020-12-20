شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمهدها في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، في إزالة خمس حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقرية «إبشاق» التابعة للمركز، في المهد قبل تفاقم حالة التعدي والبناء المخالف، وتم هدم أبنية حالات التعديات وتحرير محاضر إثبات حالة وتصوير عملية الإزالة.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين بلغت، حتى الآن، 152 ألفًا و369 طلبًا، مؤكدًا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، قبل نهاية ديسمبر الجاري، وهو آخر موعد للتقديم.