شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة للمرور على منظومة النفايات الخطرة في مستشفي العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من الادارة العامة للنفايات الطبية الخطرة في مديرية الشؤون الصحية بشمال، بالمرور على منظومة النفايات الخطرة في مستشفي العريش العام، للتأكد من التخلص الآمن منها.

وقامت اللجنة بالمرورعلى أجهزة الفرم والتعقيم والتأكد من الاستخدام الأمثل فى التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والالتزام بنظافة المكان والالتزام بإجراءات الوقائية الاحترازية ومكافحة العدوى لمنع انتشار الأمراض المعدية (فيروس كورونا - كوفيد 19)

وكذلك تم المرور على غرفة حفظ النفايات والتأكد من تمام إغلاق باب الغرفة لمنع أى تسريب لنفايات، بجانب المرور على الأقسام الداخلية لمتابعة الفصل الجيد للنفايات وذلك للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وإجراء ندوة تثقيفية لعمال شركة النظافة وأدوارهم فى الفصل الجيد للنفايات.

وشددت اللجنة علي التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والفصل الجيد للنفايات، واتباع الإجراءاءات الوقائية والاحترازية للعاملين والمترددين على المنشآت الصحية.