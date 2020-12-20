شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة و45 طن مسحوق بروتين فاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن وردت معلومات عن وجود 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة من وزارة الزراعة، تقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة المختصة)، وقد داهمت القوة المخزن وتم ضبط 45 طن مسحوق بروتين ومركزات وخامات أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وأضاف سليمان، في بيان للوزارة اليوم، أنه تم تشكيل لجان للتفتيش الفجائى على بعض مصانع الاعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والاعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة)، للتاكد من جودة الاعلاف المنتجة، فضلاً عن اجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الاعلاف للتأكد من جاهزيتها لإنتاج اعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات اداء للحيوان والدواجن والاسماك كذلك كما تم الاشراف على اعدام شحنات بكميات 6384 لتر من اضافات الاعلاف المرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).