شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتح 13 قاعة لتدعيم البرامج الجديدة بكلية الألسن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، ووكلاء الكلية، وممثلين عن مركز الاستشارات بكلية الهندسة وإدارة الشئون الهندسية بالجامعة، 13 قاعة تعليمية تتسع لعدد 22 طالبا بحد أقصى فى كل قاعة، لتدعيم البرامج الجديدة بالكلية وتطوير القاعات التعليمية، وتم تزويدها بكافة الاجهزة التكنولوجية، إلى جانب إدارة شئون الطلاب الخاصة بالبرامج.

وأكد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، أن التطوير المستمر لصالح الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بهدف توفير بيئة تعلم وعمل مناسبة للجميع، مشيرًا إلى أن التعليم اليوم قائم على الكفاءة، لافتًا إلى أن طموح جامعة عين شمس دائمًا سباقًا ويسعى الى التميز، مؤكدًا أن مواكبة التطورات العالمية فى طرق التعليم يستحقها المصريون فتاريخنا وحضارتنا يشهد على ذلك.

بينما أشار الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ما نشهده اليوم من افتتاحات يعد مثالا للطريقة المثلى للتعليم المعتمد على الكفاءة، مشيرا إلى دور مؤسسات المجتمع المدني، كما أشاد بالدور الإيجابي لكلية الألسن فى التعليم عن بعد والتعليم الهجين الذى تشهده الجامعة فى الفترة الحالية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن الدعم الكامل الذى قدمته الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يعد بمثابة نقطة الانطلاق فى تطوير العملية التعليمية بالجامعة، مشيرة أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا لتذليل العقبات التى تواجه الكلية على مختلف الأصعدة.