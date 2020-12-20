شكرا لقرائتكم خبر عن نص برقية عزاء الرئيس السيسى في وفاة نجل أمير الكويت الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل. وجاء بنص البرقية : "أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان ، إنه سميع قريب مجيب الدعاء . إنا لله وإنا إليه راجعون".

كانت هذه تفاصيل خبر نص برقية عزاء الرئيس السيسى في وفاة نجل أمير الكويت الراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.