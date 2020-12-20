شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشارك فى افتتاح النسخة الثانية من الأولمبياد العربى للرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت اليوم الأحد، مسابقات الدورة الثانية لأولمبياد الرياضيات العربي، والتى تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد ولد عمر المدير العام للمنظمة، ومدير عام مكتب التربية العربى لدول الخليج والدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، افتتحت عبر تقنية الفيديو كونفراس والتى تستضيفها مصر بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبإشراف رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، بالجهود الإلكسو فى تنظيم الأولمبياد فى هذه الظروف الصعبة واهتمام المنظمة بالرقى بمستوى الطلاب العرب فى مادة الرياضيات من خلال أسلوب تنافسى، وأوضح ان الأولمبياد يقام هذا العام بمشاركة 14 دولة عربية هم المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة و الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة فلسطين وجمهورية جزر القمر المتحدة ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية، ويتنافس فى الأولمبياد 60 طالب عربى.

وأوضح صقر، بحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن أهداف الأولمبياد العربى تتلاقى وأهداف برامج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المماثلة والتى تهدف الى التعليم الابداعى للعلوم واحتضان النوابغ مثل جامعة الطفل ودعم العلوم الأساسية Science Up.

وكانت أكاديمية البحث العلمى قد تبنت فى الست سنوات الأخيرة برنامج جامعة الطفل والذى يستثمر فى بناء عقول الاطفال المصريين وتعزيز اهتمامهم بالعلوم وتطوير مهاراتهم العقلية والفكرية والفنية وتعزيز احترام الذات وبناء الشخصية. ومن أهم اهتمامات جامعة الطفل هى اكتشاف المبتكرين والمخترعين من التلاميذ والأطفال واحتضانهم وتقديم الدعم الفنى والمادى ليكونوا علماء المستقبل. وتتعاون أكاديمية البحث العلمى من خلال جامعة الطفل مع 39 جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثي، كما أن جامعة الطفل عضو فى الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال ومن الجدير بالذكر أن جامعة الطفل المصرية هى العضو الغير أوروبى الوحيد بالشبكة وذلك بعدما استحق البرنامج وبجدارة الانضمام للشبكة الأوروبية بناءا على تقييم أعضاء الشبكة بعد حضورهم المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل والذى شرف بالرعاية الكريمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى 2019 .

ومن جانبها صرحت الدكتور جينا الفقى المدير التنفيذى للبرنامج والمشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية أنه فى إطار ايمان جامعة الطفل بالدور المهم للمواد الأساسية كالرياضيات والفيزياء فى تكوين الفكر العلمى للأطفال فى مراحل مبكرة قامت جامعة الطفل بعقد مسابقة فى الفيزياء للطلبة من سن 13 - 15 سنة وشكلت مسابقة الفيزياء رحلة تعليمية حديثة ومتكاملة العناصر بداية من مناهج المسابقة والتى تم وضعها من قبل خبراء فى علم الفيزياء ومتخصصين فى طرق وضع المناهج ومروراً باستخدام منصة إلكترونية للتعليم والتعلم والتواصل مع الطلاب عن بعد فى ظل ظروف الوباء الراهنة ووضع الامتحان التحريرى إلكترونياً وتقسيم الطلبة فى لجان الكترونية وانتهاءاً بإجراء مقابلات شخصية على منصات إلكترونية من خلال لجان من اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبية وعليه يمكن القول أن مسابقة الفيزياء اثبتت نجاحًا كبيرًا كآلية معتمدة لاختيار الموهوبين فى مجال ما.

وأوضحت أن مسابقة الفيزياء تأتى ضمن الاتفاقية بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بهدف رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل ومساعدتهم للانخراط فى ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل، وتعد هذه المسابقة امتداد للتعاون بين الأكاديمية والمعهد والذى يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويًا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة لتأمين نهجًا متعدد التخصصات فى مراحل التعليم المختلفة، وعليه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2020 لتمويل 10 من طلاب جامعة الطفل لحضور مدرسة صيفية فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا وكانت مسابقة الفيزياء هى الآلية التى تم اعتمادها لاختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.