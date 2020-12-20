شكرا لقرائتكم خبر عن المترو تؤكد وضع مكاتب بالمحطات لاستقبال شكاوى الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو توزيع مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين بمحطات الخطوط الثلاثة بالاشتراك مع منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بجانب الخط الساخن رقم 16048 لتلقى الشكاوى والاستفسارات عن أعطال حركة خطوط مترو الأنفاق ومواعيد التشغيل اليومية .

وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين والركاب بارتداء الكمامات .

وتواصل شركة المترو حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.