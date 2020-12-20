شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نعمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة تعمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة السيارات فى مصر، وأن توجه مصر حاليا هو العمل على تشجيع استخدام الغاز والبعد عن السولار والبنزين.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، والتى تنظمها وزارة الهجرة، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الإنتاج الحربى مهندس محمد أحمد مرسى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج فى مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن نسبة السيارات التى ستستخدم الغاز خلال 10 سنوات القادمة ستكون أعلى بكثير من سيارات الوقود، مشيرا إلى أن مصر لديها 17 مصنعا لتصنيع السيارات وتسعى للوصول بالمنتج المحلى فى تصنيع السيارات بمصر لـ60%.

ويشارك فى الـ«Webinar» الثالث لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى قائدة ثورة التصنيع المرن فى كندا، ووجيه المراغى ممثل مصر فى أكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل فى مجال تصنيع المعدات المستخدمة فى تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها، والدكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم فى الروبوتات، والدكتور مينا قلدس، يمتلك أكثر من 10 سنوات خبرة فى كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات

يذكر أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة هو النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع" والتى أطلقتها وزارة الهجرة للاستفادة من علماء وخبراء مصر بالخارج فى كافة مجالات التنمية.