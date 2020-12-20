شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة "مصر تستطيع بالصناعة" لتوطين صناعة السيارات بحضور 3 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل ، الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، بمشاركة خبراء مصر فى الخارج في مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".

ويشارك في الـ«Webinar» الثالث لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، عدد من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من بينهم الدكتورة هدى المراغي ، قائدة ثورة التصنيع المرن في كندا والتي أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في طريقة تكيف المصنعين حول العالم والاستجابة للتغيرات في الأسواق والمنتجات والتقنيات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمصنع الحديث.

ومن بين المشاركين الدكتور وجيه المراغى ، ممثل مصر فى أكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، هو أستاذ ومدير مركز نظم التصنيع الذكية، كلية الهندسة ، جامعة ويندسورفى كندا، انتخب عضوا بمجلس الاعتماد الهندسي الكندي (CEAB) ورئيسا للجنة التعليم عن بعد في الهندسة المهنية في أونتاريو (PEO) التي تنظم ما يقرب من 90.000 مهندس في كندا، كما انفرد بتمثيل مصر في الأكاديمية العالمية لهندسة الإنتاج (CIRP)، وتم اختياره عضوا في المجلس الاستشاري للتحالف المصري للثورة الصناعية الرابعة ومشروعات السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة ، وابتكر تصميم القطار الكندي ذي الطابقين ، وحصل على وسام الشرف للمهندسين المحترفين أونتاريو "2020 PEO"، شغل المراغي مناصب رئيس قسم هندسة النظم الصناعية والتصنيع، والمدير المؤسس لمعمل أبحاث التصنيع وميكنة التصاميم في جامعة ويسترن أونتاريو.

كما يشارك بالندوة الدكتور أحمد أبو النصر، خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل في مجال تصنيع المعدات المستخدمة في تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها، ويشغل منصب مديرعام مجموعة يارد الصناعية الكبرى فى بوخارست – رومانيا المتخصصة فى تصميم وتصنيع ماكينات الخراطة العمودية والتجويف. المخارط العمودية، آلات الحفر والتفريز الأفقية من نوع الطاولة والأرضية؛ آلات طحن جسرية. آلات حفر الثقوب العميق.

ومن بين المشاركين، الدكتور عبد الرحمن أبو العلا ، مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم فى الروبوتات، أدار فريق تطوير النظام والمنصة لمشاريع القيادة الذاتية بشركة ZMP Inc اليابانية منذ 2015، وقدم الدعم الفني والتحقيق في الجوانب الفنية للفريق الهندسي في المشاريع الرئيسية، كما تولى التنسيق مع الفنيين في تطوير العمل الهندسي. وتنفيذ أفضل الممارسات في تطوير الحلول التقنية لنظام التحكم في الروبوتات، واستبدل وحدَّث الأنظمة المطورة بشركة لوتس للصناعات الطبية بالقاهرة عام 2014 ووفر لها مواصفات جديدة، بالإضافة انه عدَّل البرامج "الجاهزة" ودمجها في الشبكة الحالية. وأنشأ كود لربط جميع الأنظمة. وقدم أفكارا لتحسين النظام وعروض التكلفة، واستطاع تطوير وإنشاء حلول الأعمال ومواقع الإنترنت فى شركة الشبكة بالقاهرة على أساس .SharePoint وتحديث الخوادم الموجودة خلال 4 شهور من عام 2013.

كما يشارك الدكتور مينا قلدس، وهو يمتلك أكثر من 10 سنوات خبرة في كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات، تصميم وتطوير من الصفر حتي خطوط الانتاج الكثيف ، وأكثر من 7 سنوات خبرة في إدارة مشروعات تطوير أنظمة التحكم المعقدة لشاسية السيارات، ويعمل مديرا لتطوير أنظمة التعليق الالكترونية بشركة فورد لصناعة السيارات فى ألمانيا، وباحثا ومساعد أستاذ زائر بمعهد هندسة السيارات بجامعة براونشفايج التقنية بألمانيا، نال جائزة مايرز من جمعية مهندسى السيارات الأمريكية ، كما سجل براءتى اختراع فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين في تطبيقات أنظمة التعليق الالكترونية للسيارات.

يذكر أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة هو النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع" والتي أطلقتها وزارة الهجرة للاستفادة من علماء وخبراء مصر بالخارج في كافة مجالات التنمية.