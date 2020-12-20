شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد توزيع أجهزة التابلت للعاملين بالوحدات الفرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توزيع أجهزة التابلت للعاملين بالوحدات الفرعية بالمتغيرات المكانية، بمراكز منشأة أبوعمر، صان الحجر، الحسينية، فاقوس، كفر صقر، أولاد صقر، أبوكبير، الإبراهيمية، ديرب نجم، العاشر من رمضان، كمرحلة ثانية وذلك لاستكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية، لضبط العمران والحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

أوضح المحافظ أنه تم تسليم 11 جهاز تابلت بمشتملاته مدعم بخدمة الإنترنت وGPS للعاملين بالوحدات الفرعية، بعد انتهاء مدة التدريب المحددة على كيفية إستخدام وتفعيل منظومة العمل الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة المساحة العسكرية.

وحرص المحافظ على الاستماع لشرح تفصيلي من مندوب الشركة المنفذة عن آلية عمل المنظومة الجديدة، وكيفية إدخال المستندات الخاصة بتوثيق المتغيرات لرصد مخالفات البناء العشوائي، والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد ومنع عودتها مره أخرى.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وربطها مع هيئة المساحة العسكرية، وكذلك توفير أجهزة حاسب لوحي لجميع العاملين على المنظومة، كما تم تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتي تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الإنجاز داخل المحافظة.

يذكر أن المحافظة قامت بتسليم 10 أجهزة تابلت بمشتملاته مدعم بخدمة الانترنت وGPS، كمرحلة أولي للعاملين بوحدة المتغيرات المكانية، وتم إستكمال المرحلة الثانية لتفعيل المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية على مستوى المحافظة.