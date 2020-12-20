شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج إسباني يقدم ورشة قراءة درامية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن القسم الثقافي بسفارة إسبانيا عن تنظيم ورشة قراءة دراميه، يقدمها المخرج الإسباني الكبير، ماركوماجوا مع ممثلين ومثلات شبان من مصر، حول نصه المسرحي الاخير «موت زيوس»، والذي سبق أن قدمه منذ وقت قريب في جولة شملت كلا من السودان والعرا، بترجمة للأديب والمترجم العراقي عبدالهادي سعدون.

خلال الورشة سيتدرب المشاركون على العديد من تقنيات القراءة والاداء الدرامي: كيف يجب أن يواجه الممثل النص المسرحي؟

ومن المقرر انعقاد فعاليات الورشة، أيام 21، 22، 23 ديسمبر، في المركز الثقافي «النهضة» (جيزويت-القاهرة)، وتختتم الفعاليات يوم ال26 من ديسمبر بقراءة درامية مفتوحة للجمهور باللغة العربية، في تمام الساعة 18:00، لمدة: 55 دقيقة، وبعد القراءة سوف يكون هناك لقاء مع الكاتب.