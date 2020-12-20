شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالة المرحلة الثانية من منطقة الطيبي بالسيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب والتي تضم 143 عقار بها 350 أسرة في إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .

وأكد اللواء خالد عبدالعال أن مشروع تطوير منطقة الطيبي بالسيدة زينب مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين .

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 25 عقار حتى الآن وسيمنح قاطنيها إيجار شهرى حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إالى مساكنهم الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير في المنطقة لاتوفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية .

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير منطقة الطيبي ( روضة السيدة 2) سيتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10،5 فدان، بالاضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة «ملاعب وحدائق» مؤكدًا أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبوالريش بالكامل .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبي منطقة اعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الاولى (روضة السيدة 1 ) بتطوير المنطقة وفق طراز معماري يحاكي طبيعة القاهرة التاريخية .