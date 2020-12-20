شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم «التعليم العالي»: قفزنا في معيار جودة التعليم 9 مراكز دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تطورا كبيرا في التعليم الجامعي والمحتوى العلمي وليس فقط تطوير المباني وبناء الجامعات الجديدة، وأن تدريس المناهج الجيدة للطلاب يحتاج أن يكون في مكان جيد، وتطوير الجامعات هو جزء لا يتجزأ من تطوير المنظومة، وهو ما لا ينفي تطوير المحتوى أيضا.

وأضاف عبدالغفار في حواره مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، مع الإعلامية مها بهنسي، أن هناك خطة واضحة تسير بخطى ثابتة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وأيضا التعليم الجامعي، الذي يعتبر امتدادا لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن الاختبارات ستجرى بالطريقة الإلكترونية والطريقة العادية وتعتمد طريقة الامتحان في كل جامعة طبقا لظروفها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالم إلى أن حجم الانجاز في الجامعات المصرية غير مسبوق، فالدولة حاليا تدفع فاتورة الماضي وفاتورة المستقبل، حيث تم بناء 4 جامعات أهلية جديدة و4 جامعات حكومية جديدة، وفروع للجامعات وجامعات تكنولوجية وجامعات خاصة جديدة، وأن هناك أفرع لجامعات دولية أجنبية وجامعة تكنولوجية لأول مرة، وقفزنا في 2019-2020 في معيار جودة التعليم 9 مراكز في سنة واحدة من المركز 51 إلى 42، في حين أن الدول عادة تتحرك مركز واحد أو اثنين على الأكثر.