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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 351 مخالفة في شوارع سمسطا وتوريد 100 طن قمامة لمصنع التدوير ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام مجلس مدينة سمسطا بالتعاون مع شرطة المرافق، بحملات متنوعة لإزالة الإشغالات ومخالفات الطريق قدرت بـ351 إزالة.
وقال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، لـ«المصرى اليوم»، إن ذلك يأتي تزامنًا مع قيام الوحدة المحلية باستمرار الأعمال اليومية لحملات النظافة اليومية في مجال منظومة النظافة والتجميل وصيانة أعمدة الانارة العامة.
وأضاف أن إدارة المدينة قامت بتوريد 100 طن قمامة تم جمعها من شوارعها لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي.
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