شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل نظيره السوداني والوفد المرافق له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل صباح اليوم الأحد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان، حيث تفتتح غدًا الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحا الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر . تركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف. وتفتتح الدورة بحضور وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين . تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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