شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد خط سير المومياوات من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية لخط سير المومياوات بدءاً من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير . الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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