شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: مائل للدفء والقاهرة 22.. تعرف على طقس أول أيام الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الارصاد الجوية غداً الاثنين أول أيام الشتاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «21– 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 12» .