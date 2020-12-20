شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يهنئ «بيج رامي» لتتويجه بطلاً لمستر أولمبيا 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الكابتن رامي السبيعي، ابن قرية السبايعة التابعة لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، لتتويجه بطلاً لمستر أولمبيا 2020، وحصوله على المركز الأول، حيث أن مستر أوليمبيا تُعد أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا يعتبر إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا، مشيرًا أنه سيتم تكريمه فور وصوله لأنه يستحق عن جدارة الأوسمة لبطولته.

يذكر أن؛ رامي السبيعي لاعب كمال الأجسام حصل على المركز السابع في بطولة مستر أولمبيا 2014، متفوقًا على النجم الأمريكية فيكتور مارتينيز الذي حل ثامنًا، وفاز ببطولة مستر أولمبيا من قبل النجم العالمي آرنولد شوازنجر، وتوج بطلاً لمستر أولمبيا 2020 أكبر وأقوى البطولات العالمية في كمال الأجسام للمرة الأولى في تاريخ مصر متفوقًا على الأسطورتين الأمريكيتين «فيل هيث، وبراندون كيري» في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

كفرالشيخ