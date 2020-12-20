شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم قائد قطار سوهاج ومساعده لمنعهما حادثة بسيارة عالقة على القضبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت النقابة العامة برئاسة عبدالفتاح فكري كل من السيد عطا الله شعبان قائد قطار سوهاج ومساعده صبري أحمد عبداللطيف

بحضور أحمد شاكر عضو اللجنة النقاية بسوهاج ليقظتهم في العمل وخوفهم على ارواح جمهور ركاب السكة الحديد عندما تمكنوا من إيقاف القطار حال رؤيتهم سيارة ربع نقل تعبر السكة الحديد من معبر غير قانوني وتعلقت على القضبان .

كان عطا ومساعده صبري يقودان قطار vip 935 القادم من الأقصر للإسكندرية عندما شاهدوا سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم ص ق ل 8146 تقوم بعبور قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وغير مؤهل لعبور السيارات مما أدي لتعلق السيارة على القضبان .