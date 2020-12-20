شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في وارسو يلتقي نائب وزير الخارجية البولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر لدى وارسو، بنائب وزير الخارجية البولندي «Paweł Jabłoński»، بمقر وزارة الخارجية البولندية، حيث تم تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والإشارة إلى الأهمية التي توليها مصر لتبادل الزيارات على أعلى المستويات خلال الفترة القادمة، وتسهم في إعطاء دفعة قوية لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على الترحيب بتعاون مصر مع مجموعة فيشجراد «بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر».



أوضح السفير حاتم تاج الدين أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلديّن، مشيراً إلى الاجتماعات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وإقليم «كاتوفيتسا» في بولندا، تمهيداً للتوقيع على اتفاق التعاون بين الجانبين لإقامة المنطقة الصناعية البولندية بقناة السويس.



كما أشار السفير تاج الدين إلى المشاورات الجارية مع مسئولي شركة AC البولندية لبحث سُبل إقامة شراكة استثمارية في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. وأبرز أهمية تنسيق مواقف البلديّن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق المصالح ذات الاهتمام المُشترك.