شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» تُقدم 5 أجهزة تنفس صناعي و مستلزمات طبية لمستشفيات العزل بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مؤسسة مصر الخير، الأحد، بتقديم 5 أجهزة للتنفس الصناعي، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المختلفة للأطقم الصحية بمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج لحمايتهم ومساعدتهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه، وذلك في إطار جهودها في مواجهة الموجة الثانية من فيروس «كوفيد 19» المعروف بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة قامت، صباح الأحد، بتسليم 5 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى صدر سوهاج ومستشفى حميات سوهاج، وهما مستشفيات العزل بالمحافظة، بالإضافة إلى تسليم مستلزمات طبية عبارة عن 3000 جاون طبي و2000 واقي للوجه لاستخدام الأطقم الطبية بالمستشفيات لتوفير حماية لهم من الإصابة.

وأشارت «الجوهري» إلى أن مؤسسة «مصر الخير» سبق أن قدمت جهاز تنفسي صناعي لمستشفى صدر سوهاج خلال جهود مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا وأضافت أنه بتسليم أجهزة التنفس الصناعي لمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج تكمل مؤسسة مصر الخير تسليم 39 جهاز تنفس صناعي تم تسليمها لمستشفيات العزل لمرضى كورونا في 13 محافظة، وهي، القاهرة والجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والفيوم والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والإسماعلية، حيث قامت المؤسسة بتسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفى حميات العباسية وجهاز لمستشفى القاهرة الجديدة، كما قامت بتسليم 3 أجهزة لمستشفى حميات إمبابة، وأيضًا تم تسليم 2 جهاز في مستشفى صدر بني سويف.

وتسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفى الراجحي الجامعي بمحافظة أسيوط، و6 أجهزة لمستشفيات الصدر والحميات بسوهاج، وأيضًا تم تسليم 2 جهاز بمستشفيات صدر وحميات قنا، كما تم تسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفي العجمي بالإسكندرية و2 جهاز لمستشفى النجيلة بمرسى مطروح، و3 أجهزة لمستشفى حميات الإسماعيلية، وأيضًا قامت مصر الخير بتسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفى كفر الشيخ المركزي، و2 جهاز لمستشفى طنطا الجامعي، و2 جهاز لمستشفى كفر الزيات المركزي بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى جهاز تنفس صناعي تم تسليمة لمستشفى دكرنس، و2 جهاز لمستشفى المنصورة المركزي بمحافظة الدقهلية.

ولفتت «الجوهري» إلى أن مؤسسة «مصر الخير» تعمل في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة لمواجهه الموجه الثانية من فيروس كوفيد 19، واستكمالا لمنظومة الاصطفاف الوطني، في المساهمة في تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى «كوفيد 19» داخل مستشفيات العزل بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى حرصها على حماية «الفرق الطبية في مستشفيات العزل» في مواجهة فيروس كوفيد 19 وتقديم الدعم لهم الذي يساعدهم على القيام بواجبهم ومساعدتهم في عمليات مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية لتوفير أفضل حماية لهم داخل مستشفيات الحميات/ والصدر باعتبارهم خط الدفاع الأول في معركة الدولة مع الفيروس.

وأكدت «الجوهري» أن مؤسسة «مصر الخير» لا تهدف فقط المساهمة في توفيراجهزة للتنفس الصناعي للمرضى وتقديم مستلزمات الحماية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحجر الصحي والتعاون مع وزارة الصحة في رصد المستشفيات التي قد تكون بحاجة للمساعدة، وإنما تهدف أيضًا إلى توعية المواطنين وحثهم على التباعد الاجتماعي والأخذ بالإجراءات الاحترازية لمساعدة هذه الفرق في أداء دورها الوطني.

مصر الخير" تقدم 5 أجهزة تنفس صناعي و مستلزمات طبية لمستشفيات العزل بسوهاج

مصر الخير" تقدم 5 أجهزة تنفس صناعي و مستلزمات طبية لمستشفيات العزل بسوهاج

مصر الخير" تقدم 5 أجهزة تنفس صناعي و مستلزمات طبية لمستشفيات العزل بسوهاج

مصر الخير" تقدم 5 أجهزة تنفس صناعي و مستلزمات طبية لمستشفيات العزل بسوهاج