شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمحافظة الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف بمراحل النقل حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير الى 4 فبراير والصف الأول الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير الى 27 يناير والصف الثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير الى 28 يناير .

أما امتحانات الصف الرابع الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير الى 18 يناير .

وامتحانات الصف الخامس الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير الى 23 يناير .

اما عن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن "صم وضعاف السمع" فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير .

وامتحانات الصف الثانى و الثالث الابتدائى "فصل واحد" والصف الثالث الابتدائى مكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى صم وضعاف السمع فستقام الامتحانات لهم يومى 16 و 17 يناير .

اما عن امتحانات الصف الاول الثانوى "الصم وضعاف السمع" فتبدأ من يوم 18 يناير الى 27 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى "الصم وضعاف السمع" فتبدأ يوم 28 يناير الى 4 فبراير وامتحانات الصف الأول الثانوى "مكفوفين" فتبدأ من يوم 16 يناير الى 26 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى "مكفوفين" فتبدأ من يوم 27 يناير الى 4 فبراير .

كما اشار محافظ الجيزة ان امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه فتبدأ من يوم 18 يناير الى يوم 4 فبراير .

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى .

كما وجه محافظ الجيزة، بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه .