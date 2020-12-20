شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأحد 20 ديسمبر 2020 إلى السبت 26 ديسمبر 2020.

يوم الأحد 20 ديسمبر 2020:

فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا): على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفه صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020:

فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا): على مناطق من السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مالية كثيفه صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2020:

فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفه صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبا): على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبا): على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 دسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 26 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبا): على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.