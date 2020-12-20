شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع برتوكولا مع محافظ الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، برتوكول تعاون مع محافظة الوادى الجديد وذلك بحضور كلا من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

فى البداية، رحبت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، باللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، مضيفة أن اللواء محمد الزملوط يعد رمز من رموز الإنجاز والنشاط والمشروعات الضخمة.

وأضافت رشا راغب أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة الوادى الجديد، لتدريب العاملين بديوان عام المحافظة لتنمية الشباب وتدريبهم وتأهيلهم، مشيرة إلى أن محافظ الوادى الجديد القى محاضرة لمدة ساعة حول المشاريع القومية التى تتم على أرض الوادى الجديد.

وأشارت رشا راغب، إلى أنه سيتم استضافة معرض لأهم منتجات الوادى الجديد بمقر الأكاديمية لمدة أسبوع، موضحة أن زوار المعرض سيكونوا من خريجى الأكاديمية وموظفيها.

فيما، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية للتدريب، مؤكدا على الاهتمام الكبير للدولة للمحافظات الحدودية.

وأوضح محافظ الوادى الجديد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "ديوانى كفء" لتدريب العاملين بديوان عام محافظة الوادى الجديد، لتدريب 25 موظف من العاملين بديوان عام المحافظة على مجموعة المهارات الهامة لأدوارهم القيادية والوظيفية لمدة 21 يومًا، ويعد هذا البرنامج نتاج التعاون بين الأكاديمية الوطنية ومحافظة الوادى الجديد.

ولفت اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إلى اهتمام الرئيس السيسى ورعايته للمشروعات التى تتم بمحافظة الوادى الجديد، مؤكدا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب سنة حميدة وخرجت العديد من التنفيذيين وان محافظة الوادى الجديد تعمل على تدريب موظفيهم لتأهيلهم وللتعامل مع التغييرات المتقدمة .

يذكر أن برنامج ديوانى كفء يعتبر واحدًا من حزمة البرامج المتخصصة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد حرصت على إعداد محتوى تدريبى يتناسب مع الخلفيات العملية والعلمية المختلفة للعاملين بالديوان تضمن عدة محاور هامة منها الاتجاهات المعاصرة فى إدارة الموارد البشرية واستراتيجية مصر 2030 وأمن المعلومات والبيانات الكبرى Big Data والحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات وإدارة التغيير ومقوماته وعلاقات العملاء وإدارة المشروعات والتواصل الفعال فى بيئة العمل والعمل الجماعى وإدارة فرق العمل والتخطيط الاستراتيجى الفعال، وقد تم الانتهاء من تدريب 20 موظف من العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ فى سبتمبر الماضي.

أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.