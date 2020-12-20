شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف وجود 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منهم واحدة ضعيفة، ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى تصريحات الخليج 365 أن الدولة لن تسمح بدخول أى شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أى سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة الوزيرة بشؤون الأبحاث، أن المتطوعين الذين شاركوا فى التجارب السريرية فى مرحلته الثالثة تحت شعار "من أجل الإنسانية" والتى وصل عددهم إلى 3 آلاف مبحوث لم تظهر عليهم أى أعراض خطيرة.

وتابعت فى تصريحات صحفية لها على هامش "وبينار" اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس والذى عقدته وزارة الصحة اليوم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بتدريب الأطباء أن الأعراض الجانبية التى ظهرت على المتطوعين كانت أعراض بسيطة وهى ارتفاع درجة حرارة احمرار موضع التطعيم وسعال وزالت فى غضون أيام بمفردها.

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تعقد بحضور الدكتور محمد حسنى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشئون التعليم الطبى المهنى، وأعضاء اللجنة العلمية لمناقشة البروتوكول المحدث لفيروس كورونا مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة بدولة السودان.