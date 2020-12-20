شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشى سلالة كورونا الجديدة فى 3 دول بجانب بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها فى بريطانيا مؤخرا فى ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وقالت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل بشكل وثيق مع مسؤولين بريطانيين، حول نوع جديد من فيروس كورونا، وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية".

وأضافت: "سنقوم بإطلاع الدول الأعضاء والجمهور على كل جديد، بينما نعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".

فيما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هوك، خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة، مؤكدا في تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية صعوبة السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير.