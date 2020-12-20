شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذر من صفحة مزيفة تنشر أخبارا كاذبة عن إلغاء امتحان أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، حيث قامت بنشر صورة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مرفق بها تصريح مزعوم على لسان الوزير حول الاكتفاء بالامتحان التدريبى لأولى ثانوى وإلغاء امتحان الفصل الدراسى الأولى المقرر له يناير المقبل.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365.