شرطة التموين تضبط 1309 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1309 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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