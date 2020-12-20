2 مليار جنيه للتطوير.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الطرق والمرافق بمدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أى عقبات أمام تنفيذ المشروعات.

واستهل مسئولو "الإسكان" بحسب بيان، جولتهم، بتفقد مشروعى محطة كهرباء التوسعات الشرقية بالمدينة، ومحطة مياه مدينة 6 أكتوبر ( مرحلة أولى - مرحلة ثانية - مرحلة ثالثة )، ثم تفقدوا أعمال تنفيذ خط مياه قطر١٥٠٠مم، ومشروع الخزان الأوسط.

كما شملت جولة مسئولي الوزارة، أيضا عدداً من مشروعات الطرق والمحاور بمدينة 6 أكتوبر، ومنها مشروع تقاطع 8 بطريق الواحات ( النفق والكوبري)، وطريق الواحات والطريق الدائرى الأوسطى، ثم المحور المركزى ١٠٠/٤٧، بجانب تفقد أعمال تطوير الحي المتميز وغرب سوميد.

وأكد المهندس كمال بهجات، ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والزراعة، وكذا الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

من جانبه أوضح المهندس شريف الشربينى، أن الطريق الدائري الأوسطي يتكون من قطاعين بطول حوالى 26,600كم، القطاع الأول: يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم ويهدف إلى تطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين ويبلغ طوله 16 كم وبعرض 82 متراً، كل اتجاه يتكون من رئيسي و شاحنات، والقطاع الثاني يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية "كردون" المدينة مع الحزام الأخضر، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي فى نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طوله 10,600كم، وبعرض 82 متراً بدلاً من 30 متراً، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتي خدمة.

وأشار رئيس جهاز "6 أكتوبر"، إلى أن طريق الواحات يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويبلـغ طوله حوالي 30 كم بعدد 4 حارات رئيسية وعدد 3 حارات داعمة لكل اتجاه، ونهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى بعرض 16,75م، ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بدءا من التقاطع مع طريق الجيزة /الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية، وبلغت قيمة تنفيذه ملياري جنيه، مضيفاً أن مشروع تقاطع رقم 8 (نفق + كوبرى)، يهدف لحل التكدس المروري عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروع رفع كفاءة الحي المتميز يشمل تنفيذ شبكات الري الرئيسية للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالجة، ورفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالحى، وتشمل تحسين جودة الطرق، رفع كفاءة أرصفة المشاة بمنطقة العمارات وتوحيد النمط للأرصفة مع مراعاة ذوى الهمم، وإعداد أماكن خاصة بصناديق القمامة، واستكمال جميع عناصر الفرش الخاصة بالطرق من لافتات تحذيرية ولوحات إرشادية وذلك للتسهيل على مستخدمي الطريق، والتخطيط للطرق لتسهيل الحركة المرورية، وتحديد أماكن عبور المشاة، وذلك في اطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.