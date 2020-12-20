الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية علي المسرح الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، باليوم العالمى للغة العربية وذلك فى أمسية لصالون الأوبرا الثقافي تقام في السابعة مساء الأربعاء 23 ديسمبر على المسرح الصغير.

يشارك في الأمسية كل من الكاتب أحمد فضل شبلول الحائز على جائزة الدولة للتفوق فى الآداب عام 2019 والشاعر السيد حسن الحائز على جائزة كتارا للشعر ومدير البرامج الثقافية بإذاعة البرنامج العام إلى جانب مشاركة نخبة من الكتاب والشعراء هم هشام الدشتاوي، همت مصطفي، سحر كرم وسامية سلوم وآخرون ويديره الفنان أمين الصيرفي.

كما يتم الاحتفاء بذكري وفاة شاعر العامية الكبير احمد فؤاد نجم.

يتخلل الصالون فقرة غنائية تقدمها الفنانة فرح بسمه، ويدور الحوار حول الأشكال الإبداعية المكونة للغة الضاد ومدي أهميتها في تكوين الهوية العربية كما يتناول أهم التحديات التي طرأت على اللغة مؤخراً كاستحداث لغات أخرى متداخلة أثرت سلباً عليها وسبل مواجهتها من قبل المتخصصين والكتاب والأدباء.

الجدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة قررت اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ضمن اللغات الست للأمم المتحدة في ديسمبر 1973 وتقرر أن يوم اللغة العربية يوم عالمي في أكتوبر 2012 وهو يوم 18 ديسمبر من كل عام.